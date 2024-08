Sylwia Szostak prezentuje umięśnioną sylwetkę przed lustrem. Fani zmartwieni: "ZA CHUDO". Tak zareagowała

Monia 5 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Przepraszam bardzo ale kto to jest, że zdjęcie w lustrze urasta do rangi newsy na Pudełku? Zupełnie mi nie znana osoba..... może dlatego,że cenię bardziej tych co mają coś mądrego do przekazania niż tylko do pokazania.... najczęściej własnej.. części ciała.