"Szansa na sukces". Eurowizja 2020: Alicja Szemplińska WYGRAŁA drugi eliminacyjny odcinek!

Jaa 40 min. temu zgłoś

Ale to była prymitywna ustwka.. Wszyscy musieli mierzyć się z jakim badziewiem w różnych językach a ta akurat Alusia wylosowała To nie ja bylam Ewą.. No co za zbieg okoliczności.. Wiadomo bo np. w piosence ktora miała Curyło to w j.niemieckim to raczej by nie mogła się po wydzierać... Ustawka aż oczy bolały i uszy od jej wdarcia papy.. Szkoda reszty bo buli tam tylko w roli sztucznego tłumu dla wygranej.. I bardzo "zaskoczonej" Aluni... Żenada i ten Orzech.. BOŻE co za drewno