Szymon Hołownia obiektem ostracyzmu wśród księży? Odmówiono mu... komunii: "Za poglądy, które pan głosi"

WWo 44 min. temu zgłoś do moderacji 321 13 Odpowiedz

Czepiliście się tej aborcji jakby istotniejszych spraw nie było. W Polsce MOŻNA legalnie usuwać ciążę jesli dziecko jest ciężko chore (a nawet nie ciężko, wystarczy, że ma zwykły zespół Downa z którym przecież można żyć w miarę normalne), jeśli ciąża zagraża życiu matki lub jest wynikiem gwałtu. Takie przepisy są OD LAT. Nikt ich nie chce zmieniać, nikt nie "zmusza kobiet do rodzenia dzieci bez głów" czy inne bzdury, które głoszą środowiska feministyczne optujące za aborcją na życzenie. Straszy się te bidne kobiety, że PiS "zakaże aborcji" gdy oczywiste jest, ze to NIEPRAWDA bo oni nie chcą w ogóle naruszać istniejącego już prawa. To bardzo dobrze, że Hołownia mówi, że z całkowitego radykała antyaborcyjnego stał się bardziej tolerancyjny. Radykał NIGDY nie powinien startować na prezydenta bo ma reprezentować wszystkich ludzi a nie tylko katolików, liberałów czy feministki. Chodzi mu o to, ze jako prezydent nie ma zamiaru inicjować zmiany obowiązującego prawa i ma rację bo ono jest jakie jest ale zapewnia pewien kompromis: nikt cię nie zmusza do rodzenia chorych dzieci ale też nie dopuszcza by zdrowe były usuwane bo masz małe mieszkanie.