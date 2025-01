Tak dziś wygląda serialowa Ula z "Klanu". Aleksandra Niżyńska rzuciła aktorstwo i poświęciła się edukacji

Super grała taka kujonkę, intelektualistkę, która się wymądrza. Olka łamała zasady, a ta wszystko brała na sztywno. Ktoś powie, że jej gra była sztywna, ale Ula to właśnie taka postać była z założenia. Pilna spokojna uczennica, która wspiera wspiera rozstrzepana Olke pod klasa, która za chwile będzie pytana. Ktoś powie ze ja ta postać irytuje, ale nie ja. Podobało mi się, ze ta postać jest taka przemądrzała i jak spojrzę na zdjęcia teraz to już z samego zdjęcia słychać jej głos. A to chyba ważne w aktorstwie, być zapamiętywalnym, charakterystycznym. Jesteśmy różnorodni. Po co kogos dyskredytować za wygląd, czy głos i manierę. Przecież postaci nie mogą być takie same. Mało było nudziarzy w klasie takich kujonow, którzy wyuczeni na blachę byli codziennie, praca donieść, siusiu, paciorek i spać? I właśnie ta aktorka dobrze zagrała taka postać (świadomie lub przypadkowo). Doskonale wpisała sie w swoją role.