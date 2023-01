Tak kiedyś wyglądała Shakira. W latach 90. gwiazda chętnie eksperymentowała z wizerunkiem (ZDJĘCIA)

proste 12 min. temu zgłoś do moderacji 6 0 Odpowiedz

Na moje oko to ten związek się rozpadł po latach - bo to byl zwiazek dwoch gwiazd - kazda z nich ma duże ego, ambicje, wymagania, swoje fochy, kariere plus rutyna i dzieci. O jedną gwiazdę za dużo - jak juz oczarowanie minelo. Tak myslę, że faceci po prostu wybierają pozniej prostszy model obslugi, slepo w nich zapatrzony i mniej znany i oczywiście mlodszy. Shakira na pewno jest znacznie bardziej wymagająca, charakterna i nagle Pique zacząl szukać prostej, nieskompikowanej, mlodej dzierlatki gdzie gwiazdą jest tylko on jeden i to mu pasuje. Faceci to baardzo proste stworzenia niestety. Sama uroda, kasa to nie wszystko - to na początku ma znaczenie a potem proza życia. Popatrzcie na Angeline Jolie i Pitta - na początku Go oczarowala urodą, charakternoscią (w porownaniu do dziewczyny Aiston dziewczyny z sąsiedztwa) jak minelo oczarowanie Jolie po latach zaczęli się męczyć ze sobą , na i tak samo - O DWIE GWIAZDY to za dużo i wziąl sobie teraz jakąś Ines de Ramos malo znaną laskę... Pique podobnie.