Tak wygląda Krzysztof Piaseczny! Brat Andrzeja Piasecznego pochodzi z zupełnie innego świata niż znany piosenkarz... (FOTO)

Jeżeli chodzi zaś o najbliższych artysty, wiemy, że jest wyjątkowo zżyty z mamą, z którą w 2019 roku zgodził wystąpić się w telewizyjnym show "Starsza pani musi fiknąć". Piasek ma także dwójkę rodzeństwa , którą w ostatnich latach również zaczął nieco śmielej pokazywać. Siostrę Barbarę poprowadził np. kilka lat temu do ołtarza, a zdjęcie brata Krzysztofa udostępnił przy okazji ślubowania adwokackiego jego syna.

Co ciekawe, Andrzej i starszy od niego o cztery lata Krzysiek pochodzą z zupełnie innych światów. Podczas gdy piosenkarz od lat związany jest z show biznesem, jego brat spełnia się w roli prawnika, sędziego oraz harcmistrza ZHR. Mężczyzna działał także w opozycji demokratycznej, za co został w 2008 roku odznaczony przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego Złotym Krzyżem Zasługi. Dodatkowo swego czasu można go było zobaczyć na antenie Telewizji Trwam. Nie ma więc wątpliwości, że panowie mają odmienne poglądy. W jednym z wywiadów ten fakt potwierdził poniekąd sam wokalista.