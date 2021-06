Tak wygląda żona Kamila Kosowskiego. Roksana Jonek to była Miss Polonia i... miłośniczka pączków (ZDJĘCIA)

Euro 2020 to wielkie wydarzenie sportowe i medialne. Co prawda Polska już odpadła po tym, jak nasza reprezentacja nie wygrała ani jednego meczu , ale dla innych drużyn piłka "nadal jest w grze".

W TVP mecze komentuje jteż Kamil Kosowski , który przed laty grał w reprezentacji Polski. Prywatnie jest związany z Roksaną Jonek , z którą ma dwóch synów: Antoniego i Juliana. To druga żona Kamila. Pierwszą była Adrianna Kosowska , jednak w 2003 roku wzięli rozwód. Mają syna, Aleksandra.

Ponoć to właśnie miłość do Roksany "odmieniła" Kamila Kosowskiego , który przed laty prowadził imprezowy tryb życia i lubił zabawić się w kasynie. Teraz jego największą pasją jest wędkarstwo.

Jonek pochodzi z Mikołowa i jest zodiakalnym Rakiem. Choć ma wszelkie atuty, by zrobić karierę w show biznesie, ponoć sława jej nie pociąga.

Wygląda na to, że to prawda, bo na Instagramie Roksana publikuje mało własnych zdjęć, za to mnóstwo fotografii słodkich wypieków ze swojej... pączkarni.