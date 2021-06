Szpitalny kapelan, który czuwał nad ciałem Diany, opowiada: "Wyglądała, jakby spała"

Niebawem miną 24 lata od tragicznego wypadku w którym zginęła księżna Diana. Zdarzenie to do dziś budzi wiele kontrowersji i krąży na jego temat wiele teorii spiskowych.

Teraz z kolei Daily Mail publikuje "relację" z pierwszych godzin po wypadku. Diana natychmiast po przewiezieniu do szpitala trafiła na stół operacyjny. Niestety obrażenia wewnętrzne okazały się zbyt rozległe i nad ranem księżna zmarła. Nad jej ciałem przez dziesięć godzin czuwał szpitalny kapelan o. Yves-Marie Clochard-Bossue. Ksiądz wspomina, że początkowo myślał, iż ktoś robi mu głupi żart, gdy otrzymał telefon z informacją, że Diana nie żyje.

Do placówki przyjechali francuski minister spraw wewnętrznych, brytyjski ambasador i konsul. W tym czasie w Londynie zaprzyjaźnieni z Lady Di kamerdyner i kierowca planowali, jak sprowadzić jej ciało z Paryża. Zabezpieczyli jej dom i schowali do sejfu wartościowe przedmioty. Następnie udali się do szpitala. Na łamach Daily Mail opowiadają, że na miejscu panowała atmosfera jak "po meczu piłki nożnej", panował harmider, wszędzie kręcili się ludzie.