Telekamery 2022. Baron posyła całuski do siedzącej na widowni Sandry Kubickiej: "BLESS YOU"

Bardzo niezmiernie nam miło, że możemy znowu stawać na scenie Telekamer. Zastanawiam się, co możemy powiedzieć i przyszło mi do głowy, że my jesteśmy z Tomsonem z wykształcenia muzykami. Muzyka jest naszą pasją i najprzyjemniejszym zajęciem i zawodem. Wykształcenie trenerskie i jurorskie zdobywa się doświadczeniem - rozwodził się nad misją swego jurorowania w TVP2 Baron.

Tomson, dziękuję za wszystkie wzloty i upadki. Chciałem też serdecznie podziękować największej fance "The Voice", "The Voice Kids", Sandrze Kubickiej, bless you - powiedział ze sceny Baron, po czym posłał swojej wybrance całusa, cmokając głośno do mikrofonu.