Tiktokerka i podróżniczka Zoja Skubis o swoim ojcu: "Jeśli nie zginąłby na tej wyprawie, co zginął, zginąłby na następnej"

Zoja Skubis dała się poznać użytkownikom Tiktoka dzięki serii filmików, na których relacjonowała swoje nietypowe nawyki dnia codziennego, takie jak spanie na balkonie czy wizyty na siłowni o 3 w nocy, po to, by spędzić czas w jak najbardziej produktywny sposób. Jakiś czas temu na platformie niemałą popularnością cieszyły się parodie vlogów Zoi, w których wyśmiewano jej niezwykle "napięty grafik" oraz podkreślanie, że przeprowadziła się do Warszawy sama w wieku 15 i podjęła naukę w "szkole w chmurze".

Kim jest Zoja Skubis?

Aktualnie Zoja w mediach społecznościowych pozycjonuje się jako podróżniczka, a po czasie okazało się, że słynne spanie na balkonie i chodzenie z plecakiem na bieżni było elementem przygotowań nastolatki do wypraw. We wrześniu 2024 roku Zoja Skubis zasłynęła tym, że zdobyła ośmiotysięcznik jako najmłodsza Polka w historii.19-latka wspięła się na szczyt Manaslu, a w swoich dokonaniach ma też przebiegnięcie sześciogodzinnego maratonu na Antarktydzie. Jak niedawno poinformowała, już niedługo rusza na kolejną wyprawę, a jej celem będzie zdobycie najwyższego szczytu świata Mount Everest.

Influencerka nie ukrywa, że pasję do wspinaczki wysokogórskiej zaszczepił w niej ojciec. Mężczyzna zginął w 2020 roku podczas wyprawy na pięciotysięcznik w rosyjskim Kaukazie. O ojcu Zoja wspomniała w podcaście "Jestem Kobietą" w dosyć nieoczekiwanych słowach.

Zoja Skubis o śmierci ojca

Podróżniczka oceniła, że jej ojciec nie przygotowywał się należycie do wypraw, co przyczyniło się do tragicznego w skutkach wypadku.

Mój tata był bardzo nieodpowiedzialnym wspinaczem, bo on chodził wszędzie sam albo z partnerem. Był silny, ale przeceniał swoje możliwości. Niczego się nie uczył ze swoich poprzednich wypraw. Ja teraz też mam takie poczucie, jak mam większą wiedzę na te górskie tematy, że jeżeli nie zginąłby na tej wyprawie, co zginął, to zginąłby na następnej. Bo on się nie uczył - powiedziała podróżniczka.

Zoja Skubis we wcześniejszych wpisach w mediach społecznościowych nie ukrywała, że to ojciec zaszczepił w niej pasję do wspinaczki. W czerwcu 2024 poświęciła mu emocjonalny wpis na Instagramie.

Pomimo że dane mi było spędzić z tatą tylko 14 lat, zawdzięczam mu bardzo wiele. To od taty otrzymałam pasję, wytrwałość i ogromne pokłady miłości do świata. Mojego taty nie ma już obok, jednak pewna jego część żyje razem ze mną. O tą część siebie zawzięcie dbam, dlatego gdy ktoś spyta, jaki był mój tata, odpowiem, że dokładnie taki jak ja. Kocham Cię od 19 lat, kochać Cię będę, gdy zrównamy się już wiekiem, a nawet, gdy razem z moją 42 wiosną stanę się starsza od Ciebie. Niezmiennie tęsknię i wierzę, że z dumą spoglądasz na mnie z góry, tato - pisała Skubis na Instagramie.

