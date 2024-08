To jednak KONIEC. Papiery rozwodowe Jennifer Lopez i Bena Afflecka są już GOTOWE! "Nie byli w stanie dojść do kompromisu"

Narcyz/ toksy... 47 min. temu zgłoś do moderacji 116 4 Odpowiedz

Ludzie się nie zmieniają zapamiętacie to jeśli znowu będziecie chciały dać szansę swojemu partnerowi! Zmieni się, owszem - na chwilę! A później będzie to samo. Wiem co mówię. Byłam w toksycznym związku. Od samego początku ja pracowałam, utrzymywałam nas oboje, płaciłam rachunki, zakupy, wyjścia - on nie garnął się do pracy. Postawiłam ultimatum - albo znajdzie pracę (dodam że owy pan ma 36lat), albo koniec z nami. Znalazł pracę na uwaga - całe kilka miesięcy i zaczął szukać wymówek, żeby tą pracę porzucić i tak też zrobił . Zaczęło się między nami psuć totalnie. W kłótniach zaczął mnie wyzywać, poniżać, był agresywny - do tego stopnia, że potrafił powiedzieć mi, że obleje mi twarz kwasem, ze mnie zniszczy, wyzywać już nie tylko mnie, ale i moją rodzinę. Któregoś razu gdy wróciłam z zagranicy z pracy, zobaczyłam że nie ma mojego roweru! Okazało się, że sprzedał go w lombardzie za 1400zl, bo nie miał co jeść 🤦🏽‍♀️ oczywiście, ja musiałam go wykupić, za swoje ciężko zarobione pieniądze. Ale ja nadal dawałam mu szansę na zmianę, byłam okropnie naiwna. Miarka się przebrała, gdy podczas jednej z kłótni coś w niego wstąpiło, nigdy nie widziałam u kogoś takich strasznych, pustych oczu. Wpadł w szał, Był w jakimś amoku. Krzyczał, szarpał mną, rozerwał koszulkę na sobie. Po raz pierwszy w życiu kogoś się tak bałam, bałam się że zaraz weźmie nóż i zrobi mi krzywdę, wiem co czują ofiary takich socjopatów. Wyrzuciłam go z domu, zmieniłam zamki w drzwiach. Później pisał, że on ma problemy ze swoją głową, że nie powinien wchodzić w relacje ze mną, wiedząc, że nie potrafi panować nad emocjami - przyznał, że czasami sam siebie sie boi i potrzebuje pomocy specjalisty. Czuję, że gdybym dalej wierzyła w to że się zmieni i dawała mu kolejną szansę mogłoby dojść do tragedii. Opamiętałam się w porę.