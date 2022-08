To z nią książę William miał ZDRADZIĆ Kate Middleton. Kim jest Rose Hanbury?

Iso 10 min. temu zgłoś do moderacji 4 0 Odpowiedz

Przecież to polityka książąt Montecito 😂 Przez " źródła" i portale plotkarskie mszczą się na rodzinie. Ostatnio autor książki " Meghan i Harry Chcemy być wolni" zarzucił Williamowi, że blokuje wywiad Diany dla BBC i chce jej zamknąć usta nawet po śmierci, oczywiście w tej sytuacji to Harry jest tym lepszym synem. No i na jesieni będzie kolejna książka jego autorstwa z rewelacjami dotyczącym rodziny królewskiej. Cytując klasyka" Przypadek ? Nie sądzę ".