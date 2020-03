Tomasz Hajto zwleka z oddaniem długu niepełnosprawnemu piłkarzowi. "Przez miesiąc ZERO ODZEWU, milczał"

szlachta 28 min. temu zgłoś do moderacji 16 1 Odpowiedz

Znam wielu takich. Chwalą się dookoła, jakie wystawne życie prowadzą, a tak naprawdę często nie mają kasy, by zatankować auto, czy opłacić rachunki za media...Wszystko mają na kredyt, nawet tostery za 200 zł, bo ich nie stać, by za gotówkę kupić... Ale świecą ubraniami z metkami, by zaimponować innym...Jak pożyczą od kogoś 500 zł, to nie są w stanie w miesiąc tego oddać... Często prowadząc działalność gospodarczą nie płacą faktur i pracownikom na czas, ale to im nie przeszkadza, by np. nowy, drogi ciuch kupić, czy pójść do restauracji, bo na zapłacenie komuś już wtedy nie ma... Jak ktoś ich nie zna, to myśli, że zamożni, a to tak naprawdę są gołodupce z masą długów