Triumfująca Izabela Janachowska udowadnia istnienie Spindlera: "Niektórzy twierdzą, że jestem głupia. GRAŁAM JEGO UTWORY"

Gacek 8 min. temu zgłoś do moderacji 5 1 Odpowiedz

Janachowska to taka typowa młoda żona dla podstarzałego milionera, który już nie wie co robić z kasą bo wszędzie był i wszystko widział. Bierze sobie wtedy taką nierozgarniętą gęś żeby mu zapewniała rozrywkę w sypialni. Izabela idealnie się w ten kanon wpisuje. Głupiutka, zmanierowana, z piskliwym głosikiem. Kiedyś takie kobiety obserwowało się zza pancernych drzwi luksusowych aut i można było odnosić wrażenie, że musza być wyjątkowe skoro tam się znalazły, dzisiaj, dzięki instagramowe, wszyscy możemy zobaczyć, że rzeczywistość jest totalnie odmienna od naszych wyobrażeń bo te dystyngowane bogate żony niczym się nue różnią od Jolasiek i Mariolek z Wygwizdowa Dolnego. Nie maja ani więcej do powiedzenia, ani nie są od nich mądrzejsze. Maja jedynie lepsze ciuchy i więcej lakieru na głowie. Także Iza, nie udawaj, wszyscy wiemy, że inteligencja to nie jest Twoja mocna strona