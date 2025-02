Tyle kosztują pączki od Magdy Gessler. Znów PODROŻAŁY!

Tłusty czwartek to dzień, na który czekają wszyscy miłośnicy słodkości w Polsce. Jak co roku, Polskę ogarnia prawdziwe pączkowe szaleństwo , a cukiernie przeżywają oblężenie. Swoim klientom pączki oferuje również Magda Gessler.

Ile kosztują pączki w cukierni Magdy Gessler? Ceny robią wrażenie

Dla porównania średnia cena pączka w cukierni wynosi między 6 - 8 złotych . Jeszcze taniej można kupić je w supermarkecie, gdzie cena to nawet mniej niż 3 złote.

Dlaczego pączki Magdy Gessler tyle kosztują? Restauratorka tłumaczyła powody

By wyprodukować dobrego pączka, trzeba zakupić 36 żółtek, prawie pół kilograma masła i kilogram mąki. Do tego dochodzą oczywiście koszty utrzymania lokalu oraz personelu. To kosztuje! – mówiła w przeszłości "Faktowi".