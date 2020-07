TYLKO NA PUDELKU: Edyta Górniak WRACA do jury "The Voice of Poland"!

Program The Voice of Poland gości w ramówce TVP już od wielu sezonów. Hitowy show Dwójki wciąż cieszy się dużą popularnością, dlatego nic dziwnego, że produkcja spędziła ostatnie tygodnie kompletując skład jury do kolejnej edycji. Ze szczególną ciekawością spoglądano w tym czasie w kierunku pustego fotela, który pozostawiła po sobie niechętna wobec TVP Margaret.

Skład jury nowej edycji The Voice of Poland budzi emocje niemal za każdym razem, gdy zapowiadane są zmiany w programie. Tym razem jako potencjalne kandydatki do kolejnego sezonu wymieniane były m.in. Beata Kozidrak, Justyna Steczkowska i Edyta Górniak, która pojawiła się już w 3., 5. i 6. sezonie show. Jak informowaliśmy niedawno, największe nadzieje wiązano właśnie z ostatnią z wymienionych.

Udział Edyty Górniak w nowym sezonie "Voice'a" niemal do końca stał pod znakiem zapytania. Niedawno ogłoszono, że do składu jury dołączy Urszula Dudziak, która dotąd zasiadała w odpowiedniku programu dla seniorów. Teraz wszystko wskazuje na to, że produkcji udało się przekonać do współpracy także Górniak.

Jak donosi nasz informator, Edyta ostatecznie pojawi się w kolejnej edycji programu i zajmie czwarty fotel jurora. Jednocześnie spełni się jej niedawne marzenie i będzie miała okazję walczyć o uczestników z Michałem Szpakiem, którego imię i nazwisko niedawno sobie przypomniała.

Po wielu tygodniach negocjacji producentowi i Edycie Górniak udało się dojść do porozumienia. Edyta zasiądzie w jury "The Voice of Poland", dołączając do Afromental, Michała Szpaka i Urszuli Dudziak. Zapowiada się bardzo emocjonujący sezon - informuje nasze źródło związane z programem.