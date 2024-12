TYLKO NA PUDELKU. Maciej Pela o pierwszej Wigilii córek bez Agnieszki Kaczorowskiej: "Nie był to najłatwiejszy czas"

Mieszkam jeszcze z mężem. Dopóki nie załatwimy sprawę formalnych, związanych z mieszkaniem, muszę się z nim męczyć Chlip choruje na depresję i mimonze juz do niego nic nie czuję, życie z nim pod jednym dachem to katorga. Dziś oskarżył.mnie, że tylko na siebie wydaję, że nic nie dokładam i że okradam nas że wspolnego budżetu. Slusze taką narrację od dwóch lat, a nie ma na to żadnego potwierdzenia - to są jego fantazje, zrzucanie odpowiedzialności na mnie za swoje niepowodzenia i kłamstwa oraz manipulacje. Ale dziś już nie wytrzymałam. Miałam ochotę rzucać w nim co popadnie. Jak można być tak bezczelnym, tak kłamać... przez całe życie on miał że swoją mamusią opinię o mnie, jako o mniej zaradnej finansowo. To boli. Bo nawet gdy zarabiam, ciągle ktoś coś mi wypomina. A dlaczego o tym piszę? Bo mój (jeszcze) mąż dla obcych jest do rany przyłóż- wszystkim pomoże, dzień dobry powie :). A ja że dobrze wyglądam, to na pewno mam coś za uszami. Ludzie nie wiedzą jak cierpię w środku, na szczęście już niedługo i będę wolna.