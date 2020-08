TYLKO NA PUDELKU: Madzia Wójcik o swoim stanie zdrowia: "Nie miałam robionego testu. Pewnie LADA DZIEŃ SIĘ ZARAŻĘ"

Lucca 2 godz. temu zgłoś do moderacji 33 15 Odpowiedz

Posłuchajcie, gdyby to istniało, to najwięcej tego wirusa byłoby właśnie na maseczkach. Dlaczego więc nie są specjalnie utylizowane? Dlaczego pozwala nam się je wrzucać do zwykłych koszy na śmieci? Dlaczego w sklepach nie ma specjalnych pojemników na rękawiczki i maseczki z oznakowaniem skażone skoro wszyscy jesteśmy potencjalnymi nosicielami? Dlaczego nie przyjeżdżają po te odpady panowie w kombinezonach, no przecież to jest takie śmiercionośne? Właśnie - dlaczego? Ludzie pomyślcie nad tym, zanim będzie za późno...