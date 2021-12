TYLKO NA PUDELKU: Żadna stacja NIE ZAPROPONOWAŁA Edycie Górniak sylwestrowego występu!

Zobacz także: Edyta Górniak o przyjmowaniu substancji psychoaktywnych: "To, co dała nam matka ziemia, jest dla ludzi"

Polsat nie złożył Edycie propozycji, bo jest za bardzo kojarzona z Telewizją Polską. Z kolei TVP w tym roku postawiła na zagraniczne nazwiska. Z polskich gwiazd zaprosiła do współpracy tylko takie, które produkują skoczną i wesołą muzykę. Edyta do nich nie należy - zdradza nasze źródło.

O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy też Edytę Górniak. Gwiazda w przesłanej do nas wiadomości zapewniła, że informacja o braku sylwestrowych propozycji nie jest prawdą. Co jednak ciekawe, na pytanie o to, która ze stacji zwróciła się do niej z chęcią współpracy, nie otrzymaliśmy już odpowiedzi. Edyta dodała również, że tegorocznego sylwestra planuje spędzić z przyjaciółmi oraz synem przy "garnuszku grzanego wina z goździkami"...