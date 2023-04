TYLKO NA PUDELKU: Znamy szczegóły zatrzymania Laluny z "Królowych Życia"! Słono zapłaci za hotelową burdę

We wtorek w jednym z hoteli w centrum Warszawy doszło do zatrzymania celebrytki znanej jako Laluna, byłej uczestniczki między innymi show "Królowe Życia". W pokoju zajmowanym przez Katarzynę A. znaleziono także niedozwolone substancje. Całe pomieszczenie zaś zdewastowano, ale Laluna szybko oświadczyła, że pokój jedynie był wynajmowany na jej nazwisko i to by było na tyle jej związków ze sprawą.