Uczestniczka "MasterChefa" to żona byłego reprezentanta Polski w piłce nożnej. O życiu WAG mówi: "To nie jest proste"

Ten Zahorski co do grania w piłkę to był taki słabosilny. Że niby chciał, ale nie bardzo. Widać to było i w klubie i w kadrze. Jakoś czy nie chciał czy nie mógł się choć trochę więcej "sprężyć" co do grania. Był i drugi wtedy, jemu podobny, niejaki Łobodziński.