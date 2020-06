Uczynna Kim Kardashian deklaruje chęć pomocy kobiecie postrzelonej podczas protestów w USA

Max 27 min. temu zgłoś do moderacji 8 7 Odpowiedz

To, co sie dzieje w stanach jest straszne, brutalnosc, bezkarnosc i przesadne uzbrojenie policji w polaczeniu z uprzedzeniami rasowymi konczy sie tragedia. Niestety, ale czarnoskorzy, latynosi i azjaci sa dyskriminowani w stanach. My w Polsce tez mamy swoje za uszami, pomyslcie jak sie wypowiadamy o Ukraincach, drugim pokoleniu imigrantow z Wietnamu, ludziach z Bliskiego Wschodu. Sytuacja w Stanach jest okazja by przemyslec problemy rasowe i dyskryminacje tez u nas.