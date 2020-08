Uduchowiona Marcelina Zawadzka apeluje do fanów: "Nie pozwól, by umknął ci dzień bez BŁOGOSŁAWIEŃSTWA I WDZIĘCZNOŚCI"

Mimo burzowych chmur, które wiszą nad celebrytką, udało jej się przekonać pracodawców, by dali jej kolejną szansę i nie zwalniali jej z pracy w TVP. Afera kosztowała Zawadzką wyłącznie rolę prowadzącej kulisy show The Voice of Poland. Modelka może jednak spać spokojnie, bowiem stacja nie zamierza zupełnie rezygnować ze współpracy.