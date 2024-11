Ujawniono treść ostatnich SMS-ów Liama Payne'a

Wrzutka ws. niedzieli handlowych w ustawie o Wigilii: "Skandal!! Platforma postanowiła wykorzystać debatę o wolnej Wigilii do zrobienia wrzutki legislacyjnej - nagle proponują likwidację 1/4 niedziel wolnych od handlu! I nie ukrywają, że to dopiero początek… Chcą znowu zmuszać pracowników handlu do pracy w niedziele! Nie pozwolimy na to!" - napisał na X poseł PiS Paweł Jabłoński, który dołączył do wpisu zdjęcie.