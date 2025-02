Ukochana Hakiela o porównywaniu jej do Kasi Cichopek: "Nie miałam wysoko postawionej poprzeczki. To laska Pitta ma przerąbane"

Ukochana Marcina Hakiela o porównywaniu jej do Katarzyny Cichopek

W przeciwieństwie do poprzedniej partnerki Marcina, Dominika nie stawiała oporów przed upublicznieniem związku i pewnym krokiem wkroczyła do rodzimego show-biznesu. Brylowanie na salonach szybko stało się dla Serowskiej chlebem powszednim, podobnie jak udzielanie wywiadów. Ostatnio ukochana tancerza gościła w podcaście Ani Kolasińskiej . Podczas trwającej ponad półtorej godziny rozmowy poruszono m.in. wątek rozwijania związku w blasku fleszy. Aspirująca celebrytka ujawniła też, że poznali się przez wspólnych znajomych, a nie na targu przy czereśniach. Dominika wypowiedziała się również na temat ciągłego porównywania jej do Katarzyny Cichopek .

Myślę sobie, że ja tak naprawdę nie miałam jakiejś - z całym szacunkiem - wysoko postawionej poprzeczki, jeżeli chodzi o porównywanie. Pomyśl sobie teraz o lasce, która jest z Bradem Pittem po Angelinie Jolie. To ona ma przerąbane, ona będzie całe życie porównywana. Brangelina to też była taka para wymarzona (...). Ja tej lasce mega współczuję, chociaż uważam, że i tak to dzielnie znosi - przyznała.

Mnie wkurzyło wiele sytuacji i też nie rozumiałam, po co w ogóle do tego wracać (...). I też nie uważam, żeby było co porównywać, bo my jesteśmy z tak zupełnie różnych światów... Myślę, że właśnie ludzie zaczynają porównywać coś dopiero wtedy, kiedy coś jest zupełnie inne od poprzedniego i dlatego może te porównania gdzieś tam padały. Dużo starszych pań to przeżywało. Były takie komentarze, jak już zaczęłam być z Marcinem, że one się dalej modlą, żeby jednak jego małżeństwo przetrwało. No, nie dyskutujesz z czymś takim. No bo co masz powiedzieć? - dodała Dominika.