Ukochana Marcina Hakiela GRZMI po pytaniu o zmiany w wyglądzie: "Ani moje usta, ani moje piersi NIE SĄ NAPOMPOWANE"

Dominika Serowska deklaruje, że nie powiększyła ust

Powiem to po raz chyba ostatni, bo już tyle razy to mówiłam. Ani moje usta, ani moje piersi nie są napompowane. Nie wiem, czy tak ciężko jest w to uwierzyć? Moja twarz też nie jest napompowana, takie mam policzki, mam wystające kości policzkowe. No i to tyle - odpowiedziała poirytowana.