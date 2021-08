Unikająca ścianek Deynn "bawi się" na evencie z nosem w telefonie (WIDEO)

Deynn to bez wątpienia najsłynniejsza blogerka ze Świdwina. Influencerka zaczęła działać w sieci blisko 10 lat temu i przez ten czas zapracowała na miano czołowej skandalistki świata fitness. Po słynnej "aferze z siostrą" celebrytka na chwilę usunęła się w cień, a później wróciła zupełnie "odmieniona".

Deynn mieszka wraz z ukochanym we Wrocławiu, a do stolicy wpada dość sporadycznie. Ostatnio zrobiła wyjątek i pojawiła się na celebryckim spędzie zorganizowanym z okazji 5. urodzin marki Gym Glamour. Jako ambasadorka firmy była honorowym gościem imprezy. Pod wejście podjechała limuzyną, a później większość czasu spędziła w prywatnej loży, odizolowana od reszty gości. Deynn na chwilę opuściła swoje VIPowskie miejsce, by popatrzeć na uroczyste krojenie tortu. Większość czasu patrzyła się jednak w ekran smartfona...