Uradowana Blanka Lipińska zachwala pobieranie wymazu z gardła: "Mega spoko sprawa. Wynik będę miała PO ANGIELSKU"

Wczoraj przyjechała do mnie firma z przystojnym panem ratownikiem, karetką, zrobili wymaz z gardła. W ogóle mega spoko sprawa, jeśli mam być szczera, bardziej przeżywam wizytę u ortodonty niż to. Nic, sekunda, gdzieś o tutaj w gardle. Myślę, że to jest trochę jak badanie u lekarza: "Powiedz aaa" i to jest mniej więcej tyle. Czy z nosa jest równie super? Nie wiem, wolę nie sprawdzać - przyznała.