Blanka Lipińska ostrzega: "Zrobię sobie te usta 4 RAZY WIĘKSZE, jeżeli będę miała takie życzenie"

Chciałam jeszcze tylko powiedzieć, à propos tamtej storki, że ja na przykład kocham moje wydatne usta. Jak się to komuś nie podoba, to może mnie nie obserwować - zasugerowała.

Ja osobiście bardzo się martwię, co będzie, jak zdejmę aparat, te usta wrócą do swojego normalnego wyglądu i do swojej normalnej wielkości. Myślę, że będzie mi ich brakować. I jeśli tak będzie, to nie pytając nikogo o zdanie - ponieważ to jest moje życie - zrobię sobie je 4 razy większe, jeżeli będę miała takie życzenie - zapowiedziała stanowczo.