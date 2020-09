Walcząca o hollywoodzki uśmiech Blanka Lipińska broni swojej "spuchniętej twarzy"

Ostatnio, by jeszcze bardziej podrasować swój perfekcyjny wygląd, "Blania" zdecydowała się zadbać o zgryz. Ukochana Barona zafundowała sobie zatem "ultranowoczesny" aparat ortodontyczny. Choć za sprawą przyrządu nieuniknione jest odczuwanie bólu, optymistyczna Lipińska, doszukując się pozytywów niekomfortowej sytuacji, stwierdziła, że cieszy się, iż ma możliwość zrzucić kilka kilogramów.

We wtorek Blanka zapewniła fanów, że ma przed sobą piękny dzień, ponieważ wybiera się do pracy.

Dzisiaj mam spotkanie ze scenarzystami, co oznacza, że już niedługo wejdziemy na plan. Więc jestem dzisiaj szczęśliwa. Oprócz tego, że przeczytałam, że mam spuchniętą twarz i co mi się stało. Może na przykład to, że mam aparat? Ględzę o tym od czterech tygodni - zauważyła urażona Blanka.