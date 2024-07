Uśmiechnięta i zrelaksowana Joanna Opozda prezentuje swoje wakacyjne oblicze w basenie. Vincent rośnie jak na drożdżach (FOTO)

Przed tygodniem Joanna Opozda została bohaterką mediów, kiedy jeden z tygodników opublikował jej zdjęcia z tajemniczym mężczyzną u boku . Jak dowiedział się Pudelek, ma on na imię Artur i jest biznesmenem specjalizującym się w finansach. Zapytana przez nas o to, czy łączy ich coś więcej, nabrała wody w usta.

Wygląda na to, że faktycznie Vincent jest teraz najważniejszym mężczyzną w życiu aktorki. To z nim spędza każdą wolną chwilę i dba o to, by chłopiec miał szczęśliwe dzieciństwo.