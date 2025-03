Uzbrojona w makijaż Joanna Koroniewska publikuje straszne komentarze na temat jej wyglądu: "Dla odmiany nie zasłoniłam nicków"

Czy Pamiętacie akcje szczepień ostatnia prosta? Pazura ja reklamował. Janda wepchla się w kolejkę by tą socjotechniczna zagrywką wywołać większe zainteresowanie eliksirem bo zabraknie. Teraz aktorzy znów namawiają ale na to żeby dobrowolnie iść do maszynki do mielenia mięsa. Polacy mogą spać spokojnie – Tomasz Karolak zadeklarował gotowość wstąpienia do armii. Aktor twierdzi, że bez zawahania zgłosi się na ogłoszone niedawno przez Donalda Tuska ćwiczenia wojskowe, a w razie konfliktu zbrojnego będzie pierwszy do obrony kraju: "Rodzinę wyślę oczywiście za granicę, a sam na front".