W TVP bez zmian. O protestach ws. "lex TVN" cisza, w zamian reportaż UDERZAJĄCY w stację: "Wyjątkowo podły PASZKWIL"

Tv publiczna zatracila chyba zupelnie kontrole nad tym co przekazuje.Rece opadaja. Przeciez to oczywiste ,ze Polacy musza miec prawo do sluchania innej stacji niz tvp. Inna sprawa to uregulowanie kwestii podadatkow..To trzeba wytlumaczyc ludziom,a nie oczerniac jedynie. Z jednej strony paszkwil,a zdrugiej wyzwiska rownie obrazliwe