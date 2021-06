Wakacyjni Julia Wieniawa i Nikodem Rozbicki zajadają się JEŻOWCAMI! "Świetne"

Dhdj 45 min. temu zgłoś do moderacji 8 1 Odpowiedz

Nie zazdroszczę bo takie zycie na świeczniku szybciutko sie kończy, a potem są problemy psychiczne w stylu Britnej. Nie zazdrośćcie dwudziestki - macie szanse poznać chłopaka który patrzy na was jak człowieka. Iść do żabki bez presji lansu i co ludzie powiedza. Przyjaciół masz takich którzy są dla ciebei mili nie dlatego ze ustawka na instagramie czy kampania reklamowa tylko bo was lubią. Moc zbudować pierwszy poważny zwiazek, krok po kroku, iść na pogrzeb bliskiego i skupiać sie tylko na tym zamiast co ludzie powiedza.... wieniawa psychicznie nie przerobiłby miesiaca na średniej krajowej bez fryzjerów i kosmetyczek. Jesli jutro wszystko pitolnie , wojna czy co -łaska nie ma nic. Jedynie towarzystwo dla innych...