Waleczna Ewa Minge staje w obronie nawróconego Patryka Vegi: "Mój różaniec wywołał ZGORSZENIE na stacji benzynowej"

Od lat nosze różaniec . Stary drewniany z drzewa sandałowego, przywieziony kilkanaście lat temu z Izraela. Kto mnie zna, zna także mój stosunek do wiary i nie zamierzam się z niego tu spowiadać. Jak różaniec nie wisi mi na szyi, to jest schowany w torebce lub na ręku w postaci bransoletki. Dzisiaj mój różaniec wywołał zgorszenie u jednego pana na stacji benzynowej . "Pani niby taka mądra kobieta a durna jak te nawrócone na pokaz celebryty. Pani nie nosi tego krzyża, bo nie wypada z tymi gusłami w dobie odwrotu mądrych od kościoła". Nie miałam czasu na dyskusję, więc zaskakując samą siebie, wypaliłam: "z Bogiem" i wyszłam - relacjonuje projektantka.

Jadąc, zastanawiałam się, dlaczego osoba popularna, medialna jest przeważnie podejrzana w kwestii wiary. Rozumiem tych wszystkich, którzy mówią o nawróceniu lub wyznają swoją wiarę od zawsze. Dlaczego mają się wstydzić? Dlaczego nie powiedzieć głośno, komu zawdzięczają życie, nadzieję, światło w tunelu? To prawda, że jak trwoga, to do Boga. Często odkrywamy go jako ostatnią deskę ratunku, dobrze mieć tę deskę i mieć czego się trzymać, jak toniemy. Ważne jest, żeby nie zapomnieć o nim w lepszych czasach. Wierzyć, wyznawać pozakoniunkturalnie. Ten, kto odkrył różaniec prawdziwie, wie, że nie tylko chodzi w nim o cud, ale o proste wyciszenie - zaznacza gwiazda.

Taka modna ostatnio mantra buddyjska nikogo nie przeraża. "Wow, jak egzotycznie, jaki on oświecony, oryginalny"! Czym różni się bogini o dziesięciu rękach, do której modlą się Hindusi od naszej Matki Boskiej? Kulturą, regionem pochodzenia, tradycją. Modlitwa powtarzana w różańcu jest "mantrą chrześcijańską", lubię mieć przy sobie "te koraliki" i mieć szanse po nie sięgnąć. Wariatka? Tak, zauważyłam, że w dzisiejszych czasach przyznać się do takiej historii jest podejrzane. Ubaw z Miśka Koterskiego całkiem niepotrzebny, dla mnie brawo! Podejrzewanie Patryka Vegi, że ma coś z głową, bo doznał iluminacji... słabe. Doznajemy, zauważamy, wracamy do Boga w ciężkich chwilach i tych radosnych, choć te najgorsze bywają jego świadectwem, bo wszak okazuje się, że dla nielicznych prawdziwa wiara czyni prawdziwe cuda, a dla reszty ten cud czyni wiarę... ale to już koniunktura... - czytamy na oficjalnym profilu Minge.