Ważna data w świecie "by Ann": Anna Lewandowska poddała się LAMINACJI BRWI (FOTO)

Oczywiście od spraw biznesowych też trzeba czasem odetchnąć. Panie zwykle wybierają się do fryzjera, kosmetyczki czy na zakupy. Anna Lewandowska też zdecydowała się na wizytę w gabinecie urody, by poddać się przełomowemu zabiegowi - mianowicie laminacji brwi . Efekt pokazała na InstaStories, stąd wiemy, że coś jednak w jej idealnej fizjonomii wymagało korekty.

Czym jest laminacja brwi? To zabieg, dzięki któremu można wyprostować włoski i sprawić, by zaczęły rosnąć w "idealny" sposób - czasem zdarza się, że są na tyle niepokorne, że nie dają ułożyć się innymi metodami. Na brwi nakłada się specjalny preparat, przykrywa się je folią i pozwala działać związkom chemicznym. Całość kosztuje do 200 złotych, a jeden taki zabieg starcza na 1,5 miesiąca. Jeśli założyć, że Robert Lewandowski zarabia dziennie 235 tysięcy złotych z samego kontraktu sportowego, to za jego dniówkę można by wykonać 1175 takich zabiegów. To prawie 147 lat laminacji brwi.