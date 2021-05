Weronika Rosati ZASKARŻYŁA decyzję polskiego sądu w Trybunale Praw Człowieka

Kobieta 7 min. temu zgłoś do moderacji 11 0 Odpowiedz

I bardzo dobrze ze nie poddaje się. Moja kumpela od 5 lat walczy o to by były maz poniósł konsekwencje za to że ja brutalnie pobił (obcokrajowiec Skandynaw wiec taki ukryty psychol). Od 5 lat mimo dowodów pobicia, zeznań świadka, badań po pobiciu itp nie był nawet zaproszony na wyjaśnienia:) ona za to już dwa razy musiala zmieniać prokuraturę bo jak to jedna z pań z prokuratoruy powiedziała "jednorazowa sytuacja to była". Kumpela ma stwierdzona traume przez psychiatre nie po pobiciu tylko po braku działania służb które powinny stać po jej stronie. Wychowuje dwie córki i powiedziała że nie odpuści.