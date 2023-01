Widzowie mają już dość Adriany Kalskiej i Mikołaja Roznerskiego w "M jak miłość": "NIE DA SIĘ TEGO OGLĄDAĆ"

Karolina 31 min. temu zgłoś do moderacji 15 7 Odpowiedz

Niestety ale ona jest bardzo słabą aktorką tak samo jeżeli chodzi o Mikołaja. Nie mam pojęcia jakim cudem dostała angaż w M jak miłość ale z tego co wiemy to M jak miłość jest wylęgarnią ludzi których nikt nie zna... Moi rodzice oglądają M jak miłość Ja czasami rzucę sobie okiem na to i naprawdę nie jestem w stanie uwierzyć że ktokolwiek to jest w stanie oglądać, sprawa z Magdą która ostatnio była szeroko komentowana to już było totalne przegięcie Ale ich pseudo związek to już w ogóle jest chaos i cyrk... Mieszkam w tym samym domu Co rodzice Więc chcąc nie chcąc po prostu słyszę jakie mają dialogi i dziwię się że ktoś jeszcze mądry nie ściągnął tego serialu z telewizji