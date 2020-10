Widzowie są zachwyceni, bo z "Top Model" w końcu odpadła Gracja: "Nareszcie laski będą mogły NORMALNIE SPAĆ"

Lojzo 13 min. temu zgłoś do moderacji 10 4 Odpowiedz

Czemu niszczyciel te dziewczynę z powodu ojca? Za jego grzechy nie odpowiada a od urodzenia jest nimi obciążana. Radzi sobie z tym jak umie. I co Was dziwi, że o nim mówi? Chce wierzyć że była dla niego kimś ważnym. Setki kobiet, które uwiódł też w to wierzyło. A wy córce się dziwicie? Dziewczyna ładna, ma charakter i osobowość, ma warunki by odnieść sukces.