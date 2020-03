Wojciech Mann wygłosił kolejne oświadczenie: "Mam wszystko w DU*IE"

Ostatnio głośno jest o odejściu Wojciecha Manna, który po 55 (!) latach pożegnał się radiową Trójką. Stało się to po tym, jak zwolniono jego koleżankę z audycji, Annę Gacek.

Po ogłoszeniu swojej decyzji Wojciech założył profile na Facebooku i Instagramie. Natychmiast zgromadziły one kilkadziesiąt tysięcy fanów i liczba ta stale rośnie.

W pierwszym filmiku zamieszczonym na Facebooku Mann w niemal poetycki sposób skomentował ostatnie wydarzenia, mówiąc, że "ma wszystko w du*ie". Jego wypowiedź wywołała u niektórych oburzenie. Pojawiały się komentarze, że Mann "zszedł do poziomu Urbana", "zachował się niehonorowo" i "pokazał brak klasy".

W związku z tym dziennikarz w środę zamieścił kolejne oświadczenie, w którym odniósł się do pierwszego. Tym razem ubrał się elegancko, a mowę wygłosił na stojąco.

Witam Panią redaktor, witam Państwa. Bardzo dziękuję za możliwość wygłoszenia tego oświadczenia, które jest dla mnie dość istotne. Otóż doszły mnie z pewnych źródeł głosy, że moje poprzednie oświadczenie wygłoszone na antenie było pełne niejasności i nieeleganckich wyrażeń oraz że mój appearance, czyli wygląd, pozostawiał sporo do życzenia .

W tej sytuacji chciałbym bardzo stanowczo powiedzieć, że tamten materiał został zmanipulowany i to zmanipulowany tendencyjnie. Mało tego, wyjęty z kontekstu! Co jest stałą praktyką pewnych kół. I teraz, kiedy mam prawo rzeczywiście wypowiedzieć pełnymi zdaniami moją opinię na temat sytuacji, dementując tamte nieelegancko przygotowane materiały, chciałbym powrócić do podsumowania. Że jednak, biorąc pod uwagę ogólną sytuację, mam wszytko w du*ie. Dziękuję Państwu za uwagę - powiedział z pełną powagą po raz kolejny.