Zaginięcie Gabby Petito. Nagrano SAMOCHÓD blogerki!

Lajla 36 min. temu

Pudel co za brednie generujesz. On wrócił tym autem do domu, tylko bez niej. Wideo pokazuje, że to auto było w pobliżu gdzie znaleźli jej ciało i potwierdza, że on musiał być w momencie gdy ona zmarła. Auto nie było zaginione więc nikt go nie znalazł!!