Zamknięcie igrzysk olimpijskich w Paryżu jak film akcji. Tom Cruise skoczył z dachu stadionu niczym rasowy kaskader (WIDEO)

Na linie zjechał nie skoczył. W Los Andżeles wystarczyło by żeby RedHoci zagrali bo Eliasz i Snópdog przynudzali za długo, przełączyłem na dobranockę. Później jacyś działacze gadali, no nuda jak na wyścigu kolarskim. Zawsze mnie w wyścigach kolarskich fascynowało jak ci komentatorzy potrafią tak barwnie opowiadać, a oni nic nie robią tylko jadą, jadą i jadą, czasem który bidon wyciągnie i się napije. A fajny był ten breakdance na igrzyskach jak tańczyli, a my nawet breakdancerów nie mamy żeby jakiego medala zdobyć. Wszyscy mają breakdancerów tylko w grajdole nie ma. Uciekaj z tego grajdołu Mariusz, i zapamiętaj jedno zdanie które ma dla ciebie twój pochylony nad grobem ojciec: - I want to send this money to my parents.