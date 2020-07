Zamyślona Justyna Żyła filozofuje: "Z racji swojej odmienności będziesz krytykowana, będą chcieli ujarzmić DZIWNĄ KOBIETĘ" (FOTO)

Justyna Żyła zaliczyła swój debiut w show biznesie ponad dwa lata temu i od tej pory jej parcie na szkło wciąż rośnie . Jej przepustką do sukcesu okazało się rozstanie ze skoczkiem narciarskim Piotrem Żyłą , który, jak sama poinformowała tuż po powrocie polskiej reprezentacji z Pjongczangu, miał porzucić ją z dwojgiem dzieci dla kochanki. Po burzliwym rozstaniu snuła oderwane od faktów wizje, że ciągle są z Piotrkiem kochającym się małżeństwem, zaś on życzliwie doradza jej w karierze, a nawet załatwia sesje w kolorowych magazynach.

Justyna Żyła przekonuje: "Nie brakowało mi treningów"

Wygląda na to, że skompromitowana 33-latka postanowiła w końcu odpuścić byłemu małżonkowi i skupić się na swojej "karierze" . Nie oznacza to jednak, że Justyna zamierza usunąć się w cień i jeszcze trochę nie skorzystać z zamieszania wokół swojej osoby. W środę matka dwójki dzieci opublikowała na Instagramie swoją "zamyśloną" fotkę, którą podsumowała obszerną i przede wszystkim "filozoficzną" sentencją.

Nie wolno godzić się i ulegać. Ty sama wiesz, co jest dla ciebie najlepsze, jakie rozwiązanie pasuje do tej układanki. Nie staraj się przystosować, bądź zawsze odrobinę inna. Tajemniczość przyciąga, jest jak magnes. Lgną do niej ludzie dobrzy i źli. Bierz sito i przesiewaj ich słowa. Zostawiaj zawsze te mądre myśli, schowaj je w sobie i wyciągaj w te gorsze dni. O reszcie zapomnij. Uwielbiam, "twoja dziewczyna" - zakończyła, chcąc ostatnimi słowami zasugerować, że znów jest zakochana?