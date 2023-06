Zapadł wyrok w sprawie Kajetana P.!

W piątek w mediach ponownie głośno zrobiło się o Kajetanie P. Przypomnijmy, że warszawski bibliotekarz w 2016 roku brutalnie zamordował 30-letnią lektorkę języka włoskiego. Następnie poćwiartował ciało kobiety, przewiózł je do swojego mieszkania na Żoliborzu i podpalił. Po dokonaniu zbrodni P. uciekł na Maltę, gdzie ostatecznie został ujęty przez Interpol . W tym samym roku mężczyzna został uznany za winnego dokonania zabójstwa, w 2021 Sąd Okręgowy w Warszawie skazał go zaś na dożywocie. Mimo wszystko sprawa Kajetana P. powróciła ostatnio na wokandę.

Jest wyrok w sprawie Kajetana P. Sąd podtrzymał wyrok dożywotniego pozbawienia wolności

Kajetan P. w 2021 roku został skazany na dożywocie za zabójstwo Katarzyny J. z 2016 roku. Wówczas uznano go również winnym zaatakowania policjanta, który konwojował go w samolocie lecącym z Malty do Polski. Jak przypomina Wirtualna Polska, karę dożywotniego pozbawienia wolności Kajetanowi P. wymierzono pomimo faktu, iż według opinii biegłych w chwili popełniania obydwu czynów miał ograniczoną poczytalność. Mężczyzna miał odbyć karę w systemie terapeutycznym. Zobowiązano go także do zapłacenia 75 tysięcy, zarówno matce, jak i ojcu zamordowanej kobiety.