Zapomniana "Wodzianka" przypomina o sobie, UDERZAJĄC w Miśka Koterskiego: "Żyłeś za moje, woziłam cię na detoksy..."

Olaboga 12 min. temu

Domino domino.. weź lepiej się wstydź. Pomocy się nie wypomina, chyba, że no.. nie była ona pomocą. I tyle.. I uważaj, by nie dopadł Cię efekt teraz domino 😂 Misiek pseudo hot temat, to hyc, a nóż widelec się przejadę na pleckach ex 😆 W USA jest beka, że jakieś fantastki z nagła wymyślają pseudo ciąże, romanse z celebrytami, by choć na moment było o nich głośno, ale to są patuski lub stalkerki przeważnie. A Ty.. niby celebryta, a domagasz się atencji na pleckach żenującego typa. Niezłe. Chciałoby się napisać, że kraj, takie historie, ale akurat na szczęście takie zachowanie, to nie standardy w Pl.