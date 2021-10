Zapytaliśmy Joannę Przetakiewicz, ILE KOSZTUJE MASŁO. Milionerka zapewnia, że nie jest odrealniona...

Joanna Przetakiewicz od czasu do czasu lubi zabawić się w motywatorkę, publikując w social mediach posty, z których możemy dowiedzieć się, jak przy pomocy pozytywnego myślenia przyciągnąć do siebie pieniądze. Projektanta niedawno zdradziła jeden prosty trik, jak sprawić, by pieniądze przyszły do Was same. Po prostu - jak milionerka - trzeba je kochać z wzajemnością. Słowa celebrytki odbiły się w mediach szerokim echem. W rozmowie z Pudelkiem Przetakiewicz sama przyznała, że do jej słów odniosły się nawet osoby, z którymi od dawna nie utrzymywała kontaktu.