Zarażony koronawirusem książę Karol poinformował Williama i Harry'ego o pozytywnym wyniku testu przez telefon

Ja już mam dość. Wiem, że trzeba siedzieć w domu, wiem, że ograniczać kontakty, odrabiać z dzieckiem lekcję i tłumaczyć mu wszystko (7 latek, 12 latek) ale ja dziś mam kryzys!!! Widzę co dzieję się na świecie, boję się o swoją rodzinę i dalszy byt. Dzieci wchodzą na głowę, bo to dla nich też nowa sytuacja więc trzeba z udawanym uśmiechem mówić, że wszystko będzie dobrze. A ja liczę jak damy radę za trzy dwa trzy miesiące. Bo rachunki trzeba płacić, na jedzenie też musi być. Mam oszczędności bardzo małe, bo inwestowałam w firmę która nie przynosi teraz żadnych dochodów. Chce mi się wyć, ale muszę się uśmiechać. Aż mnie dusi w środku. Ale wiem, wiem zdrowie jest najważniejsze, tylko co potem. Mam nadzieję, że jutro będzie lepiej i znów zaświeci słońce. ZDROWIA w tym chorym czasie!!!