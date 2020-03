Harvey Weinstein ma KORONAWIRUSA?!

Karma 33 min. temu zgłoś do moderacji 21 2 Odpowiedz

Nie potępiajmy tych które mu się przeciwstawiły! To nie ich wina, że chciały z nim pracować. On był dobrym twórcą w branży filmowej. Chiciały grać w dobrych filmach a on chicał seksu. Te które mu się nie dały są teraz wyzywane i osądzane że przecież mogły się z nim nie zadawać. A te które były posłuszne robiły karierę. No coś tu jest nie tak. Pamiętacie jak w 2014 r. Lindsay Lohan otwarcie powiedziała, że Jennifer Lawrence dostaje role za seks?? Nikt jej wtedy nie wierzył. Wszyscy twierdzili że żałośnie próbuje się wybić na czyimś znanym nazwisku. A zobaczcie jak mocno Weistein wpłynął na karierę Jennifer, ile ról mu zawdzięcza. Ciągle mu słodziła komplementami i wychwalała pod niebiosa. Ewidentnie "wujek" Harvey pomógł... I do wszystkich tych co mówią, że to wina tych aktorek "bo po co z nim szły do hotelu"?. Otóż nie! Uświadamiam jak wygląda to w Stanach. W branży filmowej w Hollywood bardzo często załatwia się interesy w hotelach. Reżyserzy, producenci, aktorzy bardzo często spotykają się w hotelu żeby omówić szczegółu do swoich filmów. A przede wszytskim te "pokoje hotelowe" o których mówimy to nie takie pokoje o jakich większość myśli. To ogromne apartamenty z holem, salonem i sypialnią. W większości większe niż mieszkanie przeciętnego Polaka. Więc nie! To, że aktorka szła z nim do pokoju w celu obgadania roli do jego filmu, to nie było nic złego czy niestosownego. To powszechna praktyka w Hollywood. Kobieta może iść ze znajomy do pokoju i czuć się bezpiecznie! Nie ma się w każdym momencie życia oglądać przez ramie czy nie wystawia się na gwałt. Ale ludzie dalej tego nie rozumieją... Jeszcze osobna kwestia to małolaty wciskane mu przez ambitne mamusie, które chciały żeby córcia zrobiła karierę. Np ta nasza polska modelka co go oskarża. Wiadomo że 16 latka nie robiła z nim "biznesów sama w hotelu". To ewidentnie ustawiła ją tam mamusi lub menager