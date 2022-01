ŻENADA ROKU 2021: Wybraliście zwycięzcę! Jest pewne zaskoczenie...

Obywatelka 13 min. temu zgłoś do moderacji 11 6 Odpowiedz

Nic nie mam do Mamy Nie-Ginekolog, to bardzo zdolna businesswoman, ale ona nadal pracuje w prestiżowym zespole lekarskim opłacanym z publicznych pieniędzy. To uważam jest mega nie okay, bo młodych zdolnych lekarzy autentycznie interesujących się medycyną nie brakuje, którzy z biegu egzamin na specjalizację zdają. Ta pani ma za nic rozwój zawodowy i zabiera szansę na rozwój innej osobie. Apeluję do profesora Wielgosia o danie szansy zdolnej osobie zainteresowanej medycyną a nie tanim lansem. To są pieniądze z podatków Polaków. Pani Nicole sobie poradzi, ma masę pieniędzy, tzw. plecy i wpływowych rodziców.