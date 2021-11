Złota Piłka 2021. Lionel Messi chwali się żoną i trójką synów na ściance

Ogromnym zainteresowaniem fotografów cieszył się również główny konkurent Lewego, Leo Messi. Argentyński piłkarz przyprowadził ze sobą na galę nie tylko małżonkę Antonellę Roccuzzo, ale też trójkę synów: Mateo, Thiago i Ciro. Każdy z chłopców miał na sobie tę samą marynarkę co ich tata, za to Antonella zadała szyku w złotej, plisowanej sukni. Widocznie w przeciwieństwie do Lewandowskich, Messi i jego ukochana zamiast ukrywać wizerunek dzieci przed światem, wolą chwalić się pociechami na czerwonym dywanie.